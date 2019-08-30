2019-08-30T14:36:01+03:00
Общество

«Примите за правило»: Как псковичи могут защитить окружающую среду

Эксперт рассказал, что каждый из жителей Псковской области может сделать для того, чтобы не разрушать экологию региона
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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ФОТО: pixabay.com. Псковичам рассказали, как позаботиться об окружающей среде.ФОТО: pixabay.com. Псковичам рассказали, как позаботиться об окружающей среде.
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- Увы, человек часто ругает проекты новых предприятий, но не замечает, как сам загрязняет окружающую среду. Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство, - считает кандидат химических наук, главный технолог Псковского завода «Титан-Полимер» Иван Коньков.

В интервью Псковскому агентству информации он рассказал об особенностях нового производства в Пскове и дал несколько советов жителям региона.

- Необходимо приучить себя экономить собственные средства. Не покупать каждый раз в магазине пакет, а класть продукты в принесенную с собой сумку. Отказаться от ежедневного использования на работе одноразовых стаканчиков, - отметил эксперт.

Иван Коньков рассказал, что на сегодняшний день практически все виды полимеров можно переработать.

Результатами такой переработки могут стать волокна, которые применяют в легкой промышленности. Например, это утеплитель для верхней одежды, наполнитель для мебели, полимерная тара.

Он подчеркнул, что Псковский завод «Титан-Полимер» уделяет вопросам экологии особое внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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