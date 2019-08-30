2019-08-30T15:00:27+03:00
Общество

Из Псковской области выгнали кубинца

Молодой человек незаконно находился на территории Российской Федерации
Анна БЫСТРОВА
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Гражданин Республики Куба мечтал пересечь границу и оказаться в Европе.Гражданин Республики Куба мечтал пересечь границу и оказаться в Европе.
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С территории России псковские судебные приставы выдворили кубинца-нелегала. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, гражданину Республики Куба пришлось покинуть страну в сопровождении судебных приставов из-за того, что молодой человек незаконно находился в Российской Федерации.

Кубинец сообщил приставам, что в Красногородский район Псковской области приехал для того, чтобы попасть за границу. Ему хотелось жить в Латвии. При этом в Россию молодой человек приехал «наудачу», так как ни близких, ни друзей в стране у него нет. Судебные приставы выяснили, что у гражданина Кубы нет документов и разрешения на пребывание в приграничной зоне.

В связи с выявленными нарушениями по решению суда кубинцу выписали штраф и приговорили к выдворению из страны. Молодого человека доставили сначала в Санкт-Петербург, а затем в Москву. Из столичного аэропорта «Шереметьево» нарушителя отправили в кубинский город Гавана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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