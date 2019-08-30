Из Псковской области выгнали кубинца

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-30T15:00:27+03:00

Изменить размер текста: A A

С территории России псковские судебные приставы выдворили кубинца-нелегала. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, гражданину Республики Куба пришлось покинуть страну в сопровождении судебных приставов из-за того, что молодой человек незаконно находился в Российской Федерации.

Кубинец сообщил приставам, что в Красногородский район Псковской области приехал для того, чтобы попасть за границу. Ему хотелось жить в Латвии. При этом в Россию молодой человек приехал «наудачу», так как ни близких, ни друзей в стране у него нет. Судебные приставы выяснили, что у гражданина Кубы нет документов и разрешения на пребывание в приграничной зоне.

В связи с выявленными нарушениями по решению суда кубинцу выписали штраф и приговорили к выдворению из страны. Молодого человека доставили сначала в Санкт-Петербург, а затем в Москву. Из столичного аэропорта «Шереметьево» нарушителя отправили в кубинский город Гавана.

ИСТОЧНИК KP.RU