Великолучанин пивной кружкой проломил череп собутыльнику

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-30T15:44:09+03:00

Молодой человек попал в больницу после посиделок с другом

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26-летний великолучанин попал в больницу с травмами головы после посещения друга. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 29 августа пострадавший пришел в гости к своему знакомому, друзья выпили и повздорили. Конфликт завершился тем, что 39-летний хозяин квартиры на улице Заслонова ударил парня по голове пивной кружкой.

Полиция узнала о преступлении от медсестры Великолукской городской больницы, в которую ночью доставили пострадавшего. У молодого человека перелом костей черепа и множественные ссадины и раны головы.

Полицейские задержали преступника по горячим следам, он признал вину.

Задержанный 39-летний великолучанин ранее неоднократно судим за кражи, причинение вреда здоровью и смерти по неосторожности.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровья по уголовному кодексу России назначается лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU