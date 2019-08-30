Великолучанин пивной кружкой проломил череп собутыльнику
26-летний великолучанин попал в больницу с травмами головы после посещения друга. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 29 августа пострадавший пришел в гости к своему знакомому, друзья выпили и повздорили. Конфликт завершился тем, что 39-летний хозяин квартиры на улице Заслонова ударил парня по голове пивной кружкой.
Полиция узнала о преступлении от медсестры Великолукской городской больницы, в которую ночью доставили пострадавшего. У молодого человека перелом костей черепа и множественные ссадины и раны головы.
Полицейские задержали преступника по горячим следам, он признал вину.
Задержанный 39-летний великолучанин ранее неоднократно судим за кражи, причинение вреда здоровью и смерти по неосторожности.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровья по уголовному кодексу России назначается лишение свободы на срок до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU