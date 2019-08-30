Молодые Великолучанки похитили банковскую карту пенсионера и потратили деньги на косметику
Молодые жительницы города великие Луки Псковской области похитили банковскую карту невнимательного пенсионера и потратили деньги оттуда на покупку косметики. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за помощью к сотрудникам правопорядка обратился 66-летний великолучанин, который заявил что с его карты неизвестные крадут деньги.
Оказалось, что пенсионер забыл пластиковую карточку в одном из банкоматов торгового центра на улице Вокзальной в городе на Ловати. При этом свою оплошность мужчина заметил только тогда, когда с его счёта стали пропадать деньги. Злоумышленники оплачивали краденной картой покупки в магазинах косметики и кафе. Таким образом они успели растратить свыше 1700 рублей.
Полицейские поймали мошенников при помощи камер фиксации у банкомата. Выяснилось, что карту присвоила безработная 19-летняя великолучанка и её 17-летняя приятельница из района. Девушки дали признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU