Губернатор Псковской области поблагодарил сотрудников полиции региона за мужество и героизм

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-30T17:06:48+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников и ветеранов регионального УМВД за мужество и героизм, проявленные на службе Родине. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона принял участие в праздновании 75-летнего юбилея со дня образования ведомства.

Михаил Ведерников произнёс поздравление в Псковском академическом театре драмы 30 августа. Там прошли торжественные мероприятия. Губернатор напомнил, что в этом году Псковская область отмечает сразу несколько юбилеев ведомств. По мнению главы региона, это значит, что все эти структуры одновременно встали на защиту прав и свобод граждан страны.

- Честность, ответственность и храбрость — эталонные качества, которые сейчас присущи нашей полиции, - подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что благодаря работе ведомства за последние 1,5 года в Псковской области снизилась преступность.

Глава региона пожелал служащим УМВД благополучия и здоровья. И в завершении поздравления наградил отличившихся сотрудников ведомства медалями и благодарственными письмами.

ИСТОЧНИК KP.RU