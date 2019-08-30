2019-08-30T17:07:05+03:00
Звезды

Псковский театр драмы покажет «Ревизора» на XV фестивале «Реальный театр»

Актеры выступят на сцене Екатеринбургского ТЮЗа 9 сентября
Алиса Солнцева
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Фото: drampush.ru. "Ревизор" - фантазия в двух действиях на тему комедии Н. В. Гоголя.Фото: drampush.ru. "Ревизор" - фантазия в двух действиях на тему комедии Н. В. Гоголя.
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Псковский драматический театр едет на один из самых престижных театральных фестивалей в России – «Реальный театр». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе театра, коллектив из Пскова 9 сентября покажет в Екатеринбурге спектакль «Ревизор» режиссера Петра Шерешевского.

Фестиваль «Реальный театр» проходит раз в два года в Екатеринбурге, куда приезжают коллективы со всей России. Ведущий российский критик и куратор Олег Лоевский, организатор мероприятия, приглашает наиболее интересные постановки за последнее время. За восемь фестивальных дней с 6 по 13 сентября пройдут показы 20 спектаклей, в Екатеринбург приедут коллективы из 18 городов, в том числе Таллина, Софии, Туркуэна.

Выступление в Екатеринбурге - часть огромного гастрольного тура, запланированного на сентябрь. Артисты посетят Владивосток, Екатеринбург, Москву, Новороссийск и Севастополь со спектаклями действующего репертуара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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