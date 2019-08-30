Псковский театр драмы покажет «Ревизора» на XV фестивале «Реальный театр»
Псковский драматический театр едет на один из самых престижных театральных фестивалей в России – «Реальный театр». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе театра, коллектив из Пскова 9 сентября покажет в Екатеринбурге спектакль «Ревизор» режиссера Петра Шерешевского.
Фестиваль «Реальный театр» проходит раз в два года в Екатеринбурге, куда приезжают коллективы со всей России. Ведущий российский критик и куратор Олег Лоевский, организатор мероприятия, приглашает наиболее интересные постановки за последнее время. За восемь фестивальных дней с 6 по 13 сентября пройдут показы 20 спектаклей, в Екатеринбург приедут коллективы из 18 городов, в том числе Таллина, Софии, Туркуэна.
Выступление в Екатеринбурге - часть огромного гастрольного тура, запланированного на сентябрь. Артисты посетят Владивосток, Екатеринбург, Москву, Новороссийск и Севастополь со спектаклями действующего репертуара.
ИСТОЧНИК KP.RU