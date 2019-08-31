Родители псковских студентов могут претендовать на прибавку к пенсии в 2 тысячи рублей ежемесячно

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-31T09:15:27+03:00

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Родители псковских студентов могут претендовать на прибавку к основной пенсии в 1778 рублей ежемесячно. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», подобная привилегия коснулась пенсионеров, на содержании у которых находятся дети-студенты. Об этом передаёт Псковское агентство информации со ссылкой на управление Пенсионного фонда России в Пскове и районе.

«Вырастить» свою пенсию могут как отцы, так и матери-пенсионеры. По закону, родителям выплатят почти 2 тысячи ежемесячно на каждого из детей-студентов. Пожилые граждане смогут получать подобные выплаты, пока их ребёнку не исполнится 23 года.

Для того, чтобы получить прибавку, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России и приложить к нему свидетельство о рождении ребёнка и документ из вуза, подтверждающий его обучение по очной форме. При этом граждане обязуются немедленно уведомить представителей УПФР, если их ребёнок вдруг переведётся на заочную форму или закончит учёбу. В этом случае выплаты прекратятся.

КСТАТИ

Пенсионеры, воспитывающие детей до 18 лет, могут также получить прибавку к пенсии. Им доплата поступает вне зависимости от того, где и на кого учится ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU