Визит приятеля из общежития обошёлся великолучанке в 16 тысяч

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-31T16:45:55+03:00

Сосед обокрал великолучанку. А выяснилось это только в магазине. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Визит приятеля из общежития обошёлся жительнице Великих Лук в 16 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в правоохранительный органы с просьбой о помощи обратилась 38-летняя местная жительница.

Она рассказала полицейским, что отправилась в магазин за покупками. Однако на кассе выяснилось, что с её банковской карты исчезли деньги. Женщина недосчиталась 16 тысяч рублей.

Сотрудник правопорядка проверили информацию о списании денег и выяснили, что сумма действительно пропала с карты. Это произошло в период с 17 по 19 августа. Женщина вспомнила, что именно в это время в гости к ней заходил 31-летний приятель по общежитию.

Полицейские задержали мужчину и допросили его. Оказалось, что знакомый потерпевшей дождался, пока приятельница выйдет из комнаты и воспользовался её смартфоном. Он зашёл в приложение мобильного банка и перечислил деньги на свой счёт.

В настоящее время в отношении великолучанина возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU