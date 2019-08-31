Великолукские полицейские наказали московского водителя иномарки за взяточничество

СЕГОДНЯ 17:13 2019-08-31T17:13:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД Псковской области наказали столичного водителя иномарки за попытку дать взятку. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, инцидент произошёл днём 30 августа в городе на Ловати.

Дорожные полицейские остановили иномарку Mercedes для проверки документов. Однако выяснилось, что у 27-летнего жителя Московской области нет полиса обязательного страхования автомобиля. Сотрудники правопорядка оповестили молодого человека о том, что он совершил административное правонарушение. Это испугало автомобилиста, и он предложил сотрудникам ГИБДД 2050 рублей взамен на то, что они не будут оформлять документы.

Теперь вместо штрафа в 500 рублей за отсутствие страховки нарушителю придётся заплатить до 200 тысяч за взяточничество. Более того, по усмотрению суда, штраф могут заметить на тюремное заключение сроком до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU