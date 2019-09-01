Губернатор Псковской области: с 1 сентября начинается пора вызовов и напряжённой работы

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-01T11:19:26+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил учащихся и педагогов региона с Днём знаний и отметил, что с 1 сентября для них начинается пора вызовов и напряжённой работы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона напомнил, что в первый день осени в России отмечают уникальный праздник.

Это время, по словам губернатора, является предвестником новых открытий и стремлений к знаниям. Поэтому чрезвычайно важно, что в этом году на 700 человек увеличилось количество первоклассников.

- 1 сентября в Псковской области идут в школы более 66 тысяч ребят, в средние специальные учебные заведения — 8,2 тысячи, в ВУЗы — 6,5 тысяч, - подчеркнул Михаил Ведерников и пожелал плодотворной работы и достижения новых высот педагогам и учащимся образовательных учреждений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU