СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-01T11:44:55+03:00

ФОТО: instagram.com. Нерадивый подрядчик, по мнению губернатора, не подумал о людях.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал псковских подрядчиков тупоголовыми. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Instagram», глава региона раскритиковал строителей некачественные ремонтные работы в одном из районов. О своём недовольстве губернатор написал на официальной странице в соцсети.

- Порой очень хочется открыть рубрику #РукоЖопые и #ТупоГоловые! – заявил Михаил Ведерников и подкрепил свои выпады в сторону подрядчиков снимком с места «ремонтных» работ.

Губернатор рассказал, что в оном из районов по программам благоустройства городской среды обустраивали тротуар. При этом подрядчик «забыл» вынести опору столба электропередач с пешеходной дорожки. Из-за этого, подчеркнул глава региона, там не смогут пройти ни мамочки с колясками, ни пожилые люди.

Глава региона отметил, что порой его неприятно удивляет формальный подход к поставленным задачам и «нежелание думать, прежде чем делать». Михаил Ведерников заявил, что не допустит халатного отношения подрядчиков к работе.

- Пока я здесь, так не будет, - написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU