Безработный великолучанин вскрыл квартиру пенсионерки и обокрал её

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-02T09:40:05+03:00

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Безработный житель города Великие Луки Псковской области вскрыл квартиру 80-летней пенсионерки и обокрал её. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за помощью к сотрудникам полиции местная жительница обратилась утром 31 августа.

Женщина пояснила, что злоумышленник пробрался в её квартиру на улице Мурманской и похитил ценное имущество, находившееся внутри. Неизвестный взломал входную дверь и присвоил телевизор, стоимость которого составляла порядка 20 тысяч рублей.

Полицейским удалось поймать предполагаемого преступника «по горячим следам». Оказалось, что кражу со взломом совершил безработный 23-летний великолучанин. Молодой человек прежде уже отбывал наказание за кражи, вымогательство и даже за незаконное лишение свободы. Во время допроса он признался и в этом преступлении.

В настоящее время правоохранительные органы возбудили дело в отношении злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU