2019-09-02T09:40:05+03:00
Происшествия

Безработный великолучанин вскрыл квартиру пенсионерки и обокрал её

Ущерб составил около 20 тысяч рублей
Егор ТИМОФЕЕВ
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Молодому человеку удалось взломать дверной замок и попасть внутрь квартиры.Молодому человеку удалось взломать дверной замок и попасть внутрь квартиры.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Безработный житель города Великие Луки Псковской области вскрыл квартиру 80-летней пенсионерки и обокрал её. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за помощью к сотрудникам полиции местная жительница обратилась утром 31 августа.

Женщина пояснила, что злоумышленник пробрался в её квартиру на улице Мурманской и похитил ценное имущество, находившееся внутри. Неизвестный взломал входную дверь и присвоил телевизор, стоимость которого составляла порядка 20 тысяч рублей.

Полицейским удалось поймать предполагаемого преступника «по горячим следам». Оказалось, что кражу со взломом совершил безработный 23-летний великолучанин. Молодой человек прежде уже отбывал наказание за кражи, вымогательство и даже за незаконное лишение свободы. Во время допроса он признался и в этом преступлении.

В настоящее время правоохранительные органы возбудили дело в отношении злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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