2019-09-02T09:51:18+03:00
Происшествия

Два витебчанина купили продукты и заправили бак на деньги псковички

Более 9 тысяч рублей потратили мужчины с чужой банковской карты
Алиса Солнцева
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Бак заправили, но далеко не уехали.Бак заправили, но далеко не уехали.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Пушкинских Гор потеряла банковскую карту, а нашедшие ее мужчины успешно оплатили ей свои покупки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, вечером 31 августа 35-летняя женщина сообщила в полицию, что с ее утерянной банковской карты пропали деньги.

Сотрудники ведомства установили и задержали подозреваемых, которые признались в преступлении. Двое мужчин из Витебска оплатили найденной картой покупки в продуктовом магазине и заправили бензобак автомобиля. Со счета женщины ушло более 9 тысяч рублей.

Опочецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 69-летнего и 58-летнего витебчан за мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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