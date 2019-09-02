Два витебчанина купили продукты и заправили бак на деньги псковички
Жительница Пушкинских Гор потеряла банковскую карту, а нашедшие ее мужчины успешно оплатили ей свои покупки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, вечером 31 августа 35-летняя женщина сообщила в полицию, что с ее утерянной банковской карты пропали деньги.
Сотрудники ведомства установили и задержали подозреваемых, которые признались в преступлении. Двое мужчин из Витебска оплатили найденной картой покупки в продуктовом магазине и заправили бензобак автомобиля. Со счета женщины ушло более 9 тысяч рублей.
Опочецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 69-летнего и 58-летнего витебчан за мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
ИСТОЧНИК KP.RU