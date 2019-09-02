2019-09-02T10:00:11+03:00
Происшествия

Жителю Дедовичского района, который напал с топором на знакомого, назначили исправительные работы

Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com. Нетрезвый дедовичанин ударил топором своего оппонента.ФОТО: pixabay.com. Нетрезвый дедовичанин ударил топором своего оппонента.
Изменить размер текста:

Агрессивному жителю Дедовичского района Псковской области, который напал на своего знакомого с топором, назначили наказание в виде исправительных работ. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, во время следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что инцидент произошёл весной 2019 года.

25 апреля знакомые решили устроить застолье. После того, как мужчины выпили, между ними разгорелся скандал. В порыве злости житель посёлка Дедовичи схватил топор и несколько раз ударил своего приятеля по спине.

Медики заключили, что здоровью потерпевшего причинили легкий вред. У мужчины обнаружили лишь одну рану в области левой лопатки. В связи с этим суд учёл позицию государственного обвинения и приговорил несдержанного дедовичанина к обязательным работам сроком на 240 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24