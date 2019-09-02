Жителю Дедовичского района, который напал с топором на знакомого, назначили исправительные работы

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-02T10:00:11+03:00

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Агрессивному жителю Дедовичского района Псковской области, который напал на своего знакомого с топором, назначили наказание в виде исправительных работ. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, во время следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что инцидент произошёл весной 2019 года.

25 апреля знакомые решили устроить застолье. После того, как мужчины выпили, между ними разгорелся скандал. В порыве злости житель посёлка Дедовичи схватил топор и несколько раз ударил своего приятеля по спине.

Медики заключили, что здоровью потерпевшего причинили легкий вред. У мужчины обнаружили лишь одну рану в области левой лопатки. В связи с этим суд учёл позицию государственного обвинения и приговорил несдержанного дедовичанина к обязательным работам сроком на 240 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU