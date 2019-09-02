В начале сентября пять псковских автобусов изменят маршрут из-за ремонта улицы Максима Горького

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-02T12:23:11+03:00

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В начале сентября пять псковских автобусов временно изменят схему движения в связи с ремонтом улицы Максима Горького вблизи дамбы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе компании «Псковпассажиравтотранс», новшества коснутся общественного транспорта, следующего маршрутами №2, 5, 19, 8 и 8а.

С 8 часов утра 2 сентября до 8 часов вечера 4 сентября автобусы этих направлений изменят схему движения. Например, автобус №2 со стороны вокзала с улицы Юбилейной повернёт на Мирную, а затем на М. Горького. А при движении с Завеличья будет двигаться по Народной и Юбилейной. При этом на остановках «ул.Петровская» и «Центральная городская библиотека» пассажиров забирать не будут.

Автобус №19 с улицы М. Горького повернёт на Р. Люксембург, а затем на Народную, чтобы после этого выехать к улице Маргелова. В связи с этим остановки «Дом офицеров», «ул. Народная» временно закрываются, но появляются новые — у Никольского храма, Мебельного и продуктового магазина «Пятёрочка».

Пассажиры, пользующиеся автобусами №5, 8 и 8а также смогут сесть в общественный транспорт на тех же дополнительных остановках. При этом все пять автобусов до вечера 4 сентября не будут останавливаться у Областной больницы, храма А. Невского и на дамбе.

ИСТОЧНИК KP.RU