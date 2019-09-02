2019-09-02T13:01:05+03:00
Общество

В новой школе города Дно провели торжественную линейку для учеников

В мероприятии поучаствовал губернатор Псковской области
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Новая школа в Дно распахнула двери для учеников.Новая школа в Дно распахнула двери для учеников.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В новой школе, построенной в городе Дно, провели торжественную линейку для учеников. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», мероприятие, в котором поучаствовал и губернатор региона Михаил Ведерников, состоялось 2 сентября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Псковской области обратился к учащимся нового учебного заведения с поздравлением.

- Для нас этот день особенный, потому что сегодня открывает двери новая, современная школа, построенная на месте аварийного здания, где дети учились в две смены, - напомнил он и отметил, что для стабильного развития региона важно, чтобы молодые жители оставались жить и учиться в своих городах.

Во время празднования директору школы Татьяне Щукиной вручили символический ключ от образовательного учреждения. В ответном слове руководитель поблагодарила администрацию за реализацию проекта и дала старт новому учебному году.

Завершилась линейка первым звонком для малышей, пришедших в стены школы и запуском нескольких десятков воздушных шаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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