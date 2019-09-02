У «Команды 2018» появился офис в городе Дно

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-02T16:16:16+03:00

«Диалог на равных» состоялся между Михаилом Ведерниковым и молодыми активистами из Дно. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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У проектного офиса «Команда 2018» появился филиал в городе Дно. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, его открыли 2 сентября на территории Дновского районного культурного центра в присутствии главы региона Михаила Ведерникова.

Губернатор поучаствовал и в первом мероприятии на территории нового офиса. Во время «Диалога на равных» он пообщался с активистами и волонтёрами города. Молодые люди поделились с губернатором своими достижениями и планами.

Участники встречи обсудили проект реконструкции детской игровой площадки в деревне Искра, проект «Библиотека на колесах», который поможет обеспечить книжными новинками жителей удалённых деревень и сёл, а также вопросы создания мемориала узникам концлагеря в Дновском районе.

По итогам встречи дновские активисты поблагодарили главу региона за открытие проектного офиса. И отметили, что благодаря созданию филиала у молодых людей появилось больше возможностей для осуществления полезных инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU