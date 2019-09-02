Долг в 44 миллиона рублей выплатила строительная организация из Пскова

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-02T16:36:40+03:00

После ареста имущества у компании нашлись средства

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Строительная организация в Пскове задолжала государству более 44 миллионов рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, приставы возбудили против компании 8 исполнительных производств о взыскании налогов, сборов и пеней более чем на 44 миллиона рублей.

На разъяснения сотрудников службы судебных приставов об обязанностях налогоплательщика директор организации не отреагировал.

Тогда приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества организации и арестовали помещение, автомобили и прицепы строительной фирмы. Стоимость имущества должника составила почти 30 миллионов рублей.

После ареста движимой и недвижимой собственности организация выплатила весь долг, 44 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU