Великолучанина наказали за рекламу конопли в соцсетях

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-02T16:45:41+03:00

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Жителя города Великие Луки наказали за рекламу конопли в социальных сетях. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники правоохранительных органов проверили ряд страниц в интернете и на одной из них обнаружили пропаганду наркотиков.

Как утверждают следователи, 30-летний великолучанин на своей странице в соцсети регулярно выкладывал фотографии и видеоролики с рассказами о том, как правильно выращивать коноплю. Кроме того, мужчина открыто рассказывал о преимуществах запрещённых веществ растительного происхождения и призывал употреблять их.

Специалисты проанализировали материалы дела и подтвердили нарушения закона. На судебном заседании великолучанин признал за собой вину. В результате ему назначили 4 тысячи рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU