2019-09-02T17:23:01+03:00
Происшествия

Вместо компенсации за услуги экстрасенса у псковича выманили почти полтора миллиона

Сейчас полиция разыскивает мошенников
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Пскович потерял ещё больше денег в надежде получить компенсацию за услуги псевдоэкстрасенсов.Пскович потерял ещё больше денег в надежде получить компенсацию за услуги псевдоэкстрасенсов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вместо компенсации за услуги экстрасенса мошенники выманили у псковича почти полтора миллиона рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 42-летний мужчина обратился с просьбой о помощи вечером 1 сентября.

Он пожаловался, что мошенники сняли с его банковского счёта около 1 миллиона 414 тысяч рублей. Пострадавший объяснил, что в августе с ним связались неизвестные. Они напомнили, что в августе псковича обманули экстрасенсы и пообещали компенсировать инцидент материально. Мужчине хотелось восстановить справедливость, поэтому он согласился действовать по рекомендациям неизвестных. Мошенники заявили, что прежде чем получить выплату, реквизиты нужно подтвердить. А для этого требуется перевести деньги на другой счёт.

Пскович выполнил указания, но выплату не получил и обратился в полицию.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают телефонных мошенников. Однако пока установлено лишь то, что их номера зарегистрированы в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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