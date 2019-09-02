2019-09-02T19:49:05+03:00
Происшествия

Товарный поезд сбил 15-летнего подростка в Псковском районе

Парень ехал на велосипеде и слушал музыку в наушниках
Максим Дмитриев
Поделиться:
Подросток переезжал железную дорогу в наушниках.Подросток переезжал железную дорогу в наушниках.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Товарный поезд сбил 15-летнего велосипедиста на железнодорожном мосту в Псковском районе. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, в настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает.

По данным следствия, 15-летний подросток ехал на велосипеде по проселочной тропинке у железной дороги между станциями «262 километр» и «Черняковицы». Велосипедисту нужно было переехать через железнодорожный мост. Так как юноша слушал музыку в наушниках, он не услышал звуки приближающегося товарного состава.

Поезд травмировал подростка. Его сразу же отвезли в больницу. Как отмечают в следственном управлении, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк «Открытие» предлагает повышенную ставку по счету «Моя копилка»
Вместо компенсации за услуги экстрасенса у псковича выманили почти полтора миллиона
Великолучанина наказали за рекламу конопли в соцсетях
Долг в 44 миллиона рублей выплатила строительная организация из Пскова
У «Команды 2018» появился офис в городе Дно
В новой школе города Дно провели торжественную линейку для учеников
В начале сентября пять псковских автобусов изменят маршрут из-за ремонта улицы Максима Горького
Директор печорского предприятия съездил в отпуск за границу на служебном автомобиле
Жителю Дедовичского района, который напал с топором на знакомого, назначили исправительные работы
Два витебчанина купили продукты и заправили бак на деньги псковички
Безработный великолучанин вскрыл квартиру пенсионерки и обокрал её
Жителям Печор показали мастер-класс по воркауту на новой площадке
Квесты, клуб виртуальной реальности и университетские велосипеды ждут студентов ПсковГУ в День знаний в Финском парке
Михаил Ведерников назвал псковских подрядчиков тупоголовыми
Губернатор Псковской области: с 1 сентября начинается пора вызовов и напряжённой работы
Работница островской почты семь месяцев воровала деньги из кассы