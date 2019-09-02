Товарный поезд сбил 15-летнего подростка в Псковском районе

СЕГОДНЯ 19:49 2019-09-02T19:49:05+03:00

Парень ехал на велосипеде и слушал музыку в наушниках

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Товарный поезд сбил 15-летнего велосипедиста на железнодорожном мосту в Псковском районе. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, в настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает.

По данным следствия, 15-летний подросток ехал на велосипеде по проселочной тропинке у железной дороги между станциями «262 километр» и «Черняковицы». Велосипедисту нужно было переехать через железнодорожный мост. Так как юноша слушал музыку в наушниках, он не услышал звуки приближающегося товарного состава.

Поезд травмировал подростка. Его сразу же отвезли в больницу. Как отмечают в следственном управлении, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU