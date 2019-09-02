Товарный поезд сбил 15-летнего подростка в Псковском районе
Товарный поезд сбил 15-летнего велосипедиста на железнодорожном мосту в Псковском районе. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, в настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает.
По данным следствия, 15-летний подросток ехал на велосипеде по проселочной тропинке у железной дороги между станциями «262 километр» и «Черняковицы». Велосипедисту нужно было переехать через железнодорожный мост. Так как юноша слушал музыку в наушниках, он не услышал звуки приближающегося товарного состава.
Поезд травмировал подростка. Его сразу же отвезли в больницу. Как отмечают в следственном управлении, жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU