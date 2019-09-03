2019-09-03T10:11:20+03:00
Общество

На станции Новоселье в Псковской области построят новый железнодорожный переход

Он появится в районе к 2020 году
Егор ТИМОФЕЕВ
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В Псковской области обсудили безопасность на железных дорогах.В Псковской области обсудили безопасность на железных дорогах.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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К 2020 году строители оборудуют новый современный железнодорожный переход на станции Новоселье в Струго-Красненском районе Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подобное решение приняли на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Общение с главами муниципалитетов прошло в формате видеосвязи. Участники встречи отметили, что вблизи ряда ж/д станций переход через рельсы оборудован лишь деревянным настилом. Подобная ситуация сложилась в посёлке Новоселье. В связи с этим для реконструкции перехода в настоящее время ищут подрядчика. Ему предстоит обновить пешеходный переход к следующему году.

В рамках заседания обсудили также качество дорог и наличие пешеходных переходов вблизи школ и детсадов. Диалог коснулся и контроля за деятельностью частных перевозчиков. Вице-губернатор поручил также провести профилактические мероприятия, направленные на соблюдение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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