2019-09-03T10:40:23+03:00
Происшествия

За избиение незнакомца в кафе великолучанину грозит 15 лет тюрьмы

Пострадавший погиб в больнице от полученных травм
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Великолучанин убил незнакомца на почве внезапной неприязни.Великолучанин убил незнакомца на почве внезапной неприязни.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За избиение незнакомца в одном из кафе города Великие Луки Псковской области местному жителю грозит 15 лет тюрьмы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, сотрудники правоохранительных органов утвердили обвинительное заключение и направили дело в суд.

Как установили следователи, в марте 2019 года великолучанин отдыхал в одном из заведений города. При этом 28-летний молодой человек повздорил с одним из посетителей. Ранее мужчины не были знакомы, но в кафе между ними возник конфликт, подкреплённый личной неприязнью. В результате агрессивный местный житель сбил с ног своего оппонента и нанёс пострадавшему множество ударов руками и ногами по голове.

От полученных травм спустя некоторое время избитый погиб в больнице.

Теперь молодому великолучанину грозит до 15 лет тюрьмы на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего гибель по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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