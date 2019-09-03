2019-09-03T11:27:07+03:00
Общество

В День солидарности в борьбе с терроризмом губернатор обратился к псковичам

Немалый вклад в обеспечение безопасности страны вносят правоохранители Пскова
Алиса Солнцева
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День памяти жертв Беслана.День памяти жертв Беслана.Фото: Тимур ХАНОВ
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Губернатор Псковской области обратился к псковичам в День солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается 3 сентября. Это день памяти жертв Беслана, Буденновска, пострадавших в терактах на Дубровке, в Грозном, Кизляре, Москве, Буйнакске, Волгодонске, Волгограде, Санкт-Петербурге.

- Сегодня мы вспоминаем как жертв, так и тех, кто ценой своей жизни спасал и защищал граждан России от смертельной опасности, - сказал Михаил Ведерников.

Также глава региона отметил, что в нашей стране террористическая активность снизилась благодаря профессиональной работе правоохранительных органов. В 2018 году в нашей стране предотвратили 19 терактов, в 2017 году – 25.

- За этими цифрами десятки спасенных жизней, и долгие годы кропотливой работы наших правоохранительных органов, - отмечает Михаил Ведерников.

Губернатор выразил соболезнование семьям погибших и благодарность тем, кто борется с терроризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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