Псковские школьники поступили в Кикоинский класс с уникальной учебной программой

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-03T13:08:44+03:00

Школьники с юных лет вовлекутся в научную деятельность

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В Кикоинском классе в псковской школе №1 начались занятия. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации, будущих исследователей навестили глава региона, сотрудник Курчатовского института, врио ректора ПсковГУ, председатель комитета по образованию Псковской области.

Учебную программу для первопроходцев формировали педагоги первой школы, ПсковГУ и Курчатовского института. Более того, как рассказал глава комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, данный учебный план является уникальным, так как Курчатовский институт работает с восьмиклассниками, а псковский Кикоинский класс открыл двери для пятиклашек.

Советник директора Курчатовского института Андрей Николаенко пригласил учеников Кикоинского класса в Москву, чтобы познакомить их с исследовательским центром, пообещал предоставить учебную литературу и грантовую поддержку.

Для практических занятий юных исследователей задействуют университетские лаборатории и кванториум.

ИСТОЧНИК KP.RU