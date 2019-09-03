Великолучанка присвоила себе найденный в такси смартфон за 40 тысяч

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-03T13:08:03+03:00

ФОТО: pixabay.com. Деревенская жительница нашла телефон и решила не возвращать его владельцу.

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Жительница города Великие Луки присвоила себе найденный в такси смартфон стоимостью 40 тысяч. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мобильный телефон принадлежал петербуржцу, который приехал погостить в город на Ловати.

Потерпевший и обратился в правоохранительные органы, когда обнаружил пропажу смартфона. 35-летний житель Санкт-Петербурга рассказал, что ночью добирался в другой конец города и забыл в салоне такси свой телефон. Вернуть ценную вещь самостоятельно петербуржцу не удалось и он решил найти поддержку в полиции.

Сотрудники уголовного розыска вычислили гражданку, присвоившую телефон. Оказалось, что 36-летняя женщина из деревни Великолукского района ехала в том же автомобиле, что и петербуржец. В такси она нашла смартфон и решила оставить ценную вещь себе.

Полицейские забрали у женщины телефон и возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU