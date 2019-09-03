Во дворах на улице Инженерной в Пскове появилась новая детская площадка с каруселями

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-03T13:37:14+03:00

Юные жители Запсковья уже сегодня смогут прокатиться на новых качелях.

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Во дворе дома №16 по улице Инженерной в Пскове появилась новая детская площадка с каруселями. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, проект общей стоимостью 600 тысяч рублей реализовали благодаря федеральной программе. Средства на это выделили благодаря проекту партии «Единая Россия».

Прежде чем установить элементы детского городка, строители сняли грунт, демонтировали старые конструкции и обустроили песочницу. После этого на территории, обнесённой оградой, появились качели, карусель, а также новые скамейки и урны.

КСТАТИ

В ближайшее время в районе Запсковье появится ещё одна детская площадка. Комплекс установят вблизи домов №5 и 5а по улице Новосёлов. В следующем году такую площадку обустроят и во дворе Инженерной, 14.

ИСТОЧНИК KP.RU