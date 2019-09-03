17 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы у псковичей

СЕГОДНЯ 15:04 2019-09-03T15:04:04+03:00

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Более 700 проверок условий хранения оружия провели росгвардейцы совместно с полицией в Пскове в конце августа. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, инспекция выявила 54 нарушения. Во всех случаях составлены административные протоколы.

Некоторые псковичи не продлили разрешение на оружие, потому оно являлось недействительным, другие – нарушили правила хранения. После выявления нарушений проверяющие изъяли 17 единиц гражданского оружия и 91 патрон.

Кроме того, сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области проинформировали граждан о законодательстве об оружии и ответственности за его нарушение. Проверки прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие».

ИСТОЧНИК KP.RU