Останки 129 павших бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в Невельском районе

СЕГОДНЯ 16:08 2019-09-03T16:08:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Близ деревни Турки-Перевоз Невельского района перезахоронили останки 129 павших бойцов времён Великой Отечественной войны. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Великолукского агропромышленного холдинга, предприятие помогло провести траурные мероприятия в Псковской области.

Останки погибших нашли общественники из организации «След пантеры» во время августовского исследования местности около озера Белое Новохатковской волости. Как стало известно активистам, в начале боевых действий на этой территории шли ожесточённые бои, в которых погибло множество красноармейцев. Павших бойцов хоронили в лесах. Однако места не обозначали.

Личности большинства бойцов так и не удалось установить. Несмотря на это более сотни поисковиков со всей России, Белоруссии и Латвии не теряют надежду найти близких красноармейцев. Активисты надеются, что этому поспособствуют фрагменты обмундирования и личных вещей, найденные рядом с бойцами.

ИСТОЧНИК KP.RU