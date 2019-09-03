В Пскове после столкновения перевернулось такси

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-03T16:23:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове столкнулись «Лада Гранта» и «Мицубиси Лансер». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 3 сентября в 0:40 водитель такси на «Ладе» не пропустил «Мицубиси», следовавшего по главной дороге. Светофор в ночное время был выключен.

Автомобили столкнулись, после этого такси врезалось в светофор и перевернулось.

Как сообщили в полиции, за рулем такси находился 21-летний молодой человек, госпитализация ему не потребовалась. На пассажирских креслах в «Ладе» были 26-летний мужчина, который получил ссадины, а 16-летнего подростка госпитализировали с подозрением на перелом.

41-летнему водителю «Мицубиси Лансера» понадобилась медицинская помощь, его доставили в хирургическое отделение Псковской областной клинической больницы.

Таксист прошел медицинское освидетельствование, которое не выявило признаков алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU