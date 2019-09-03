2019-09-03T16:23:17+03:00
Происшествия

В Пскове после столкновения перевернулось такси

Авария произошла на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова
Максим Дмитриев
Поделиться:
Фото: "Жесть по-Псковски". При выезде со второстепенной дороги "Лада" не уступила "Мицубиси".Фото: "Жесть по-Псковски". При выезде со второстепенной дороги "Лада" не уступила "Мицубиси".
Изменить размер текста:

Ночью на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове столкнулись «Лада Гранта» и «Мицубиси Лансер». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 3 сентября в 0:40 водитель такси на «Ладе» не пропустил «Мицубиси», следовавшего по главной дороге. Светофор в ночное время был выключен.

Автомобили столкнулись, после этого такси врезалось в светофор и перевернулось.

Как сообщили в полиции, за рулем такси находился 21-летний молодой человек, госпитализация ему не потребовалась. На пассажирских креслах в «Ладе» были 26-летний мужчина, который получил ссадины, а 16-летнего подростка госпитализировали с подозрением на перелом.

41-летнему водителю «Мицубиси Лансера» понадобилась медицинская помощь, его доставили в хирургическое отделение Псковской областной клинической больницы.

Таксист прошел медицинское освидетельствование, которое не выявило признаков алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24