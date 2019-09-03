Жители Великих Лук пожаловались на зловоние в городе

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-03T16:58:26+03:00

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Жители города Великие Луки Псковской области пожаловались на зловоние в городской черте. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», с просьбой по помощи 3 сентября к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову от лица великолучан обратилась местная жительница.

Она рассказала, что практически каждое утро горожане из домов, расположенных в районе улиц Холмская-Ботвина-3 и Ударной Армии буквально задыхаются от зловония. Как предполагают великолучане, источник отвратительного запаха в городе — канализация.

- Это не первый год и особенно в весенне-летний период! Прошу спасти нас и наших детей от невыносимого запаха! - написала женщина.

КСТАТИ

Великолучане регулярно обращаются с просьбами к губернатору Псковской области. Неделей раньше жители города попросили Михаила Ведерникова посодействовать строительству в Великих Луках собственного аквапарка.

ИСТОЧНИК KP.RU