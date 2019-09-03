Псковские ТОСы получили сертификаты за победу в конкурсе проектов

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-03T17:45:07+03:00

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Состоялось торжественное награждение территориальных общественных самоуправлений (ТОС) за победу в первом региональном конкурсе проектов местных инициатив.

Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе областной администрации, за полтора года в регионе появилось более 40 самоуправлений, 25 заявок от них победили в конкурсе. Михаил Ведерников заверил, что власти региона будут и дальше поддерживать инициативы от ТОСов.

- Я очень рассчитываю, что вы будете „первыми ласточками“, которые поделятся опытом с другими активными и инициативными гражданами, - заявил губернатор Псковской области и отметил, что с активных и инициативных участников ТОС стоит брать пример жителям всего региона.

В конкурсе ТОС участвовали 32 заявки от 11 районов Псковской области. На поддержку местных инициатив регион выделил 3,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU