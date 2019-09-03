Псковичам выплатят компенсации за покупку цифровых приставок

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-03T17:51:27+03:00

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Жителям Псковской области выплатят компенсации за покупку приставок для цифрового телевидения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, об этом на совещании рабочей группы заявил глава управления цифрового развития и связи Администрации региона Денис Матвеев.

Он также отметил, что кампания по возмещению части стоимости приставок уже ведётся в регионе. На реализацию этой инициативы Псковская область выделила 5 миллионов. Компенсацию в размере не более 1 тысячи рублей можно получить за приставки, купленные с 1 октября 2018 года до 15 декабря 2019 года. Для этого достаточно собрать пакет документов: паспорт, справки о доходах членов семьи за 3 месяца и чек на купленное оборудование.

При этом великолучане и псковичи предоставляют сведения в территориальные отделы комитета по соцзащите, а жители других муниципалитетов региона — в центры соцобслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU