2019-09-04T10:20:39+03:00
Происшествия

Безработные мужчины из Пскова подделали удостоверения участников боевых действий, чтобы получать выплаты

Им удалось заполучить около 256 тысяч рублей
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: pixabay.com. Псковичи предоставили соцслужбам поддельные документы.ФОТО: pixabay.com. Псковичи предоставили соцслужбам поддельные документы.
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Двое псковичей подделали удостоверения участников боевых действий, чтобы получать социальные выплаты. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мошенников сотрудники правоохранительных органов обнаружили во время оперативных мероприятий.

Оказалось, что два безработных приятеля 48 и 47 лет предоставили фальшивые документы, чтобы заполучить деньги. Через отделение Почты России мужчины направили в социальную службу поддельные удостоверения участников боевых действий. Однако сотрудники ведомства поверили в подлинность документов и стали выплачивать «ветеранам» дополнительные компенсации. По этой схеме мошенники получили около 256 тысяч рублей.

Полицейские задержали мошенников и допросили их. Псковичи признались в правонарушении. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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