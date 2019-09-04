2019-09-04T11:10:08+03:00
Происшествия

У главпочтамта в Пскове «Хендай» сбил пешехода

Женщина госпитализирована с переломами
Алиса Солнцева
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Фото: "Жесть по-Псковски". 41-летняя пострадавшая госпитализирована.Фото: "Жесть по-Псковски". 41-летняя пострадавшая госпитализирована.
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Около здания главпочтамта в Пскове женщина на «Хендае» сбила пешехода. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 3 сентября около 19:45 на улице Советской в Пскове.

Водитель автомобиля «Хендай» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 41-летнюю женщину. За рулем машины находилась женщина 1973 года рождения.

Как рассказали в пресс-службе, пешеход госпитализирован с переломами.

В социальных сетях происшествие вызвало резонанс. Жители Пскова начали искать пути предотвращения подобных случаев. Одни предлагали убрать пешеходный переход вовсе, другие выступали за установку светофора с кнопкой или светофора, который показывал бы зеленый раз в 3 минуты.

Однако водители упрекнули пешеходов, которые на нерегулируемых переходах идут с мыслью «Я королева».

- Пешеходы, будьте бдительны: из вас 15 % смотрит всю дорогу по сторонам, остальные – потенциальные смертники, - пишет в группе «Жесть по-Псковски» Алексей Андреев и отмечает, что в дождь и сумерки водителю плохо видно пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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