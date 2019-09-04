Банк «Открытие» поможет развивать Забайкальский край

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-04T11:21:10+03:00

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Банк «Открытие» и правительство Забайкальского края заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках V Восточного экономического форума документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

Банк готов принять участие в финансировании краевого бюджета, финансировать краевые государственные унитарные предприятия, развивать инфраструктурные проекты. В частности, банк готов профинансировать проект строительства одного из жилых микрорайонов в Чите в рамках госпрограммы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 10 млрд рублей. Целью соглашения также является повышение качества предоставляемых банковских услуг населению края и совершенствование банковских технологий.

Банк планирует заключить уже в сентябре 2019 года соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом Забайкальского края, что откроет новые возможности для кредитования региональных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU