2019-09-04T11:59:05+03:00
Общество

В Псковскую область поступят 35 новых школьных автобусов и 40 экипажей скорой помощи

Решение об этом подписал премьер-министр России
Егор ТИМОФЕЕВ
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Более 960 школьников смогут ездить в школы Псковской области на новых автобусах.Более 960 школьников смогут ездить в школы Псковской области на новых автобусах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Псковскую область поступят 35 новых школьных автобусов, а также 40 экипажей скорой помощи. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, решение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Транспорт в регион предоставят российские производители. Они выпустят для Псковской области 38 карет скорой медицинской помощи, а также 2 реанимобиля. Кроме того, учебные учреждения малых населённых пунктов получат 35 школьных автобусов общей вместимостью более 960 человек.

КСТАТИ

На приобретение транспорта из резервного фонда правительства страны выделили десять миллиардов рублей. Около 4 тысяч автомобилей, купленных на эти деньги, распределят между регионами. Вопрос необходимости обновления регионального парка школьных автобусов и скорой помощи Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно поднимал в Правительстве РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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