2019-09-04T12:27:19+03:00
Экономика

Семь новостроек в Пскове смогут посмотреть потенциальные покупатели квартир

Такую возможность дает Тур по новостройкам 14сентября
Василиса Алексеева
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Новые квартиры ждут покупателей.Новые квартиры ждут покупателей.
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В списке предлагаемых для будущих новоселов многоэтажные дома на Запсковье и Завеличье.

В Тур по новостройкам своих читателей приглашает «Комсомольская правда – Псков» . Будущие новоселы 14 сентября смогут посетить четыре современных жилых комплекса. В их числе: ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); ЖК «Европа» (Пражская 8/12 и ул.Венская, 8); новый дом на Запсковье - ул. Крупская, 24, SMART-квартал (ул. Инженерная, 119 и ул. Юности, 24), ЖК "Новые Афины" (Ижорского бат. 13).

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Тур также даст возможность оценить виды из окон будущей квартиры, познакомиться с социальной инфраструктурой микрорайона, выбранного для жилья.

Застройщики ответят на вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 14 сентября. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.

ИСТОЧНИК KP.RU

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