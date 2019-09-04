2019-09-04T15:08:40+03:00
Происшествия

Пьяный автолюбитель из Великих Лук и его приятели пытались задушить инспектора ДПС

Проверка документов на дороге обернулась потасовкой
Анна БЫСТРОВА
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За рулём авто оказался ранее судимый великолучанин, который набросился на дорожного полицейского.За рулём авто оказался ранее судимый великолучанин, который набросился на дорожного полицейского.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Пьяный автолюбитель из города Великие Луки Псковской области и его приятели пытались задушить инспектора ДПС, который остановил нарушителей на дороге. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 2 сентября дорожные полицейские остановили «Фольксваген», чтобы проверить документы у водителя транспорта.

За рулём иномарки оказался 29-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало, что водитель нетрезв. Кроме того, полицейские выяснили, что в состоянии алкогольного опьянения мужчина водит авто не в первый раз. Ранее его лишали прав и наказывали за кражи и угон. Сотрудник ДПС заявил, что вынужден составить протокол.

Однако агрессивный великолучанин проигнорировал требование полицейского. Вместо этого мужчина набросился за сотрудника ДПС и стал душить его. Пьяную драку поддержал и 23-летний приятель дебошира. Он выбрался из авто и деревянной битой пригрозил полицейскому. Спас положение второй сотрудник ДПС, позднее он вызвал подкрепление по рации.

Участников драки задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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