В Пскове стартовал демонтаж гаражей
В Пскове стартовал демонтаж незаконно построенных гаражей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» пресс-службе администрации города Пскова, мероприятие поможет расчистить площадку около детского сада «Золотой ключик» на Рижском проспекте, 56б.
Специалисты вскрывают гаражи, а затем описывают имущество и фотографируют его, чтобы ничего не упустить. Затем вещи отправят на склад на годовое хранение. Если владельцы не заберут их — имущество распродадут.
После того, как гаражи освободят от вещей, их разберут и вывезут. Как отметил глава управления городского хозяйства администрации горда Николай Баринов, собственников незаконных построек предупреждали о демонтаже за два года до начала мероприятия. Однако объявления попросту срывали. В связи с этим с городской земли рабочие уберут 34 гаража.
На расчищенной площадке появится пристройка к детсаду. Благодаря этому дошкольное учреждение сможет принять ещё 80 малышей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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