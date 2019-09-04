2019-09-04T16:33:01+03:00
Общество

В Пскове стартовал демонтаж гаражей

Постройки вскрывают, а имущество описывают и вывозят
Егор ТИМОФЕЕВ
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Собственники гаражей два года игнорировали уведомления о демонтаже построек.Собственники гаражей два года игнорировали уведомления о демонтаже построек.
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В Пскове стартовал демонтаж незаконно построенных гаражей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» пресс-службе администрации города Пскова, мероприятие поможет расчистить площадку около детского сада «Золотой ключик» на Рижском проспекте, 56б.

Специалисты вскрывают гаражи, а затем описывают имущество и фотографируют его, чтобы ничего не упустить. Затем вещи отправят на склад на годовое хранение. Если владельцы не заберут их — имущество распродадут.

После того, как гаражи освободят от вещей, их разберут и вывезут. Как отметил глава управления городского хозяйства администрации горда Николай Баринов, собственников незаконных построек предупреждали о демонтаже за два года до начала мероприятия. Однако объявления попросту срывали. В связи с этим с городской земли рабочие уберут 34 гаража.

На расчищенной площадке появится пристройка к детсаду. Благодаря этому дошкольное учреждение сможет принять ещё 80 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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