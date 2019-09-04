Банк «Открытие» и администрация Приморского края договорились о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 17:48 2019-09-04T17:48:49+03:00

Соглашение предусматривает участие банка «Открытие» в реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края за счет финансирования проектов регионального и федерального значения - в том числе строительства дорог, школ, детских садов и ме

Изменить размер текста: A A

В рамках юбилейного V Восточного экономического форума банк «Открытие» и администрация Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В частности, банк намерен финансировать перевод на газ котельных КГУП «Примтеплоэнерго» (проект оценивается в 5 млрд рублей) и строительство Владивостокской кольцевой автодороги(ВКАД).

Другими направлениями участия банка «Открытие» в развитии Приморского края может стать лизинговое финансирование приобретения городского транспорта, а также финансовая помощь местным властям в обновлении парка самолетов и вертолетов региональной и санитарной авиации.

Банк также в рамках программы Минэкономразвития предоставит льготные кредиты под 8,5% годовых предприятиям малого и среднего бизнеса Приморского края.

Дальний Восток в целом является для банка «Открытие» одним из стратегически важных бизнес-регионов. Банк присутствует в 11 городах региона. Общие инвестиции банка на территории Дальневосточного федерального округа в 2018-2019 годах составили почти 1,9 млрд рублей, в том числе 1,254 млрд в виде кредитования и свыше 600 млн рублей - в виде капитальных вложений. Основные клиенты банка «Открытие» в регионе - муниципальные образования и предприятия госсектора, кредитные линии которым уже превысили 1 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU