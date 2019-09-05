Общественная палата России попросит у президента увеличить бюджет Псковской области
Общественная палата Российской Федерации планирует направить президенту страны прошение об увеличении бюджета Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом 4 сентября на заседании комиссии по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству Общественной палаты России заявил председатель органа, Игорь Шпектор.
Он подчеркнул, что денег, которые выделяет государство в настоящее время, недостаточно для удовлетворения всех нужд Псковской области. А в связи с тем, что ряд муниципалитетов региона представляет историческую ценность, их необходимо облагородить.
В ответ на это вице-губернатор региона Василий Осипов предложил составить список проблем Псковской области. Собравшиеся одобрили инициативу и отметили, что такой подход поможет обнаружить «болевые точки» во всех сферах жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU