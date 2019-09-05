2019-09-05T09:47:20+03:00
Политика

Общественная палата России попросит у президента увеличить бюджет Псковской области

Об этом заявил её председатель Игорь Шпектор
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Председатель Общественной палаты по ЖКХ и строительству отметил, что Псковскую область финансируют недостаточно.Председатель Общественной палаты по ЖКХ и строительству отметил, что Псковскую область финансируют недостаточно.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Общественная палата Российской Федерации планирует направить президенту страны прошение об увеличении бюджета Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом 4 сентября на заседании комиссии по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству Общественной палаты России заявил председатель органа, Игорь Шпектор.

Он подчеркнул, что денег, которые выделяет государство в настоящее время, недостаточно для удовлетворения всех нужд Псковской области. А в связи с тем, что ряд муниципалитетов региона представляет историческую ценность, их необходимо облагородить.

В ответ на это вице-губернатор региона Василий Осипов предложил составить список проблем Псковской области. Собравшиеся одобрили инициативу и отметили, что такой подход поможет обнаружить «болевые точки» во всех сферах жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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