Мужчина из Себежа убил сожительницу за отказ дать денег на алкоголь
Мужчина из города Себежа Псковской области убил сожительницу за отказ дать денег на алкоголь. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, инцидент произошёл в промежуток времени с 21 по 24 мая 2019 года.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 48-летний житель города Себежа регулярно требовал у своей приятельницы деньги на алкоголь. Однако в один из дней 74-летняя женщина отказалась спонсировать «застолья» своего сожителя. Это разозлило агрессивного мужчину. В порыве гнева он ударил пенсионерку кулаком по голове.
Этот поступок привёл к тому, что сожительница получила черепно-мозговую травму. Карета скорой помощи госпитализировала женщину 24 мая. Спасти её не удалось. Пенсионерка умерла не приходя в сознание.
Её агрессивного приятеля арестовали, а уголовное дело в его отношении направили судье.
ИСТОЧНИК KP.RU