2019-09-05T10:22:43+03:00
Происшествия

Мужчина из Себежа убил сожительницу за отказ дать денег на алкоголь

Женщина погибла в результате черепно-мозговой травмы
Анна БЫСТРОВА
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Жителю Псковской области грозит уголовное наказание.Жителю Псковской области грозит уголовное наказание.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мужчина из города Себежа Псковской области убил сожительницу за отказ дать денег на алкоголь. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, инцидент произошёл в промежуток времени с 21 по 24 мая 2019 года.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 48-летний житель города Себежа регулярно требовал у своей приятельницы деньги на алкоголь. Однако в один из дней 74-летняя женщина отказалась спонсировать «застолья» своего сожителя. Это разозлило агрессивного мужчину. В порыве гнева он ударил пенсионерку кулаком по голове.

Этот поступок привёл к тому, что сожительница получила черепно-мозговую травму. Карета скорой помощи госпитализировала женщину 24 мая. Спасти её не удалось. Пенсионерка умерла не приходя в сознание.

Её агрессивного приятеля арестовали, а уголовное дело в его отношении направили судье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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