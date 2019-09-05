Центр образования «Подросток» в Пскове продолжит работу
Михаил Ведерников был возмущен деятельностью управления образования администрации Пскова. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального аккаунта губернатора Псковской области в Instagram, по поручению главы региона работа в Центре образования «Подросток» в Пскове не будет приостановлена.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, после объявления на праздничной линейке о постановке здания на ремонт губернатор незамедлительно провел рабочую встречу со своим заместителем Верой Емельяновой, главой администрации Александром Братчиковым, и.о. руководителя учреждения Людмилой Садовской.
Губернатор области отметил, что ремонт в здании сделать необходимо, так как оно не отвечает требованиям противопожарной безопасности, однако закрыть «Подросток» невозможно.
«Вопреки бездумным планам управления образования города», на время ремонта Центр «Подросток» разместится в городском Доме детского творчества, где и продолжится образовательный процесс. Практические занятия по профподготовке будут проходить в агротехническом колледже.
Зарплаты педагогов сохранят.
ИСТОЧНИК KP.RU