Центр образования «Подросток» в Пскове продолжит работу

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-05T11:14:04+03:00

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Михаил Ведерников был возмущен деятельностью управления образования администрации Пскова. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального аккаунта губернатора Псковской области в Instagram, по поручению главы региона работа в Центре образования «Подросток» в Пскове не будет приостановлена.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, после объявления на праздничной линейке о постановке здания на ремонт губернатор незамедлительно провел рабочую встречу со своим заместителем Верой Емельяновой, главой администрации Александром Братчиковым, и.о. руководителя учреждения Людмилой Садовской.

Губернатор области отметил, что ремонт в здании сделать необходимо, так как оно не отвечает требованиям противопожарной безопасности, однако закрыть «Подросток» невозможно.

«Вопреки бездумным планам управления образования города», на время ремонта Центр «Подросток» разместится в городском Доме детского творчества, где и продолжится образовательный процесс. Практические занятия по профподготовке будут проходить в агротехническом колледже.

Зарплаты педагогов сохранят.

ИСТОЧНИК KP.RU