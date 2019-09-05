2019-09-05T11:14:04+03:00
Общество

Центр образования «Подросток» в Пскове продолжит работу

Учебный процесс переместится в Дом детского творчества
Алиса Солнцева
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Подростки продолжат обучение, несмотря на ремонт здания.Подростки продолжат обучение, несмотря на ремонт здания.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Михаил Ведерников был возмущен деятельностью управления образования администрации Пскова. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального аккаунта губернатора Псковской области в Instagram, по поручению главы региона работа в Центре образования «Подросток» в Пскове не будет приостановлена.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, после объявления на праздничной линейке о постановке здания на ремонт губернатор незамедлительно провел рабочую встречу со своим заместителем Верой Емельяновой, главой администрации Александром Братчиковым, и.о. руководителя учреждения Людмилой Садовской.

Губернатор области отметил, что ремонт в здании сделать необходимо, так как оно не отвечает требованиям противопожарной безопасности, однако закрыть «Подросток» невозможно.

«Вопреки бездумным планам управления образования города», на время ремонта Центр «Подросток» разместится в городском Доме детского творчества, где и продолжится образовательный процесс. Практические занятия по профподготовке будут проходить в агротехническом колледже.

Зарплаты педагогов сохранят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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