2019-09-05T12:53:41+03:00
Происшествия

Великолучанин хотел украсть видеорегистратор, но не смог открыть авто

Юношу по горячим следам задержали сотрудники ППС
Максим Дмитриев
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Бдительный парень помог задержать автомобильного вора.Бдительный парень помог задержать автомобильного вора.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Житель Великих Лук рассказал полицейским, что стал свидетелем попытки взлома автомобиля.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 18-летний великолучанин увидел, что незнакомый ему молодой человек пытается проникнуть в чужой автомобиль «Опель Вектра». Машина была припаркована у жилого дома на улице Вокзальной.

Открыть дверь автомобиля у злоумышленника не получилось, и он скрылся.

При патрулировании территории сотрудники ППС по горячим следам задержали 22-летнего молодого человека, которого заподозрили в попытке кражи. Безработный великолучанин был уже неоднократно судим за кражи и грабежи. Он признался в попытке взлома автомобиля и объяснил, что хотел украсть видеорегистратор.

Полицейские проводят проверку и выясняют другие подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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