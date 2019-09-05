Великолучанин хотел украсть видеорегистратор, но не смог открыть авто
Житель Великих Лук рассказал полицейским, что стал свидетелем попытки взлома автомобиля.
Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 18-летний великолучанин увидел, что незнакомый ему молодой человек пытается проникнуть в чужой автомобиль «Опель Вектра». Машина была припаркована у жилого дома на улице Вокзальной.
Открыть дверь автомобиля у злоумышленника не получилось, и он скрылся.
При патрулировании территории сотрудники ППС по горячим следам задержали 22-летнего молодого человека, которого заподозрили в попытке кражи. Безработный великолучанин был уже неоднократно судим за кражи и грабежи. Он признался в попытке взлома автомобиля и объяснил, что хотел украсть видеорегистратор.
Полицейские проводят проверку и выясняют другие подробности.
ИСТОЧНИК KP.RU