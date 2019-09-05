Пять новых ФАПов поступят в районы Псковской области

СЕГОДНЯ 13:11 2019-09-05T13:11:18+03:00

В них есть всё необходимое для оказания первой медицинской помощи

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Пять новых фельдшерско-акушерских пунктов поступят в районы Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, 5 сентября в межрайонные больницы Псковской области отправили новую партию карет скорой помощи.

Благодаря этому жители малых населённых пунктов Печорского, Пустошкинского и Себежского районов смогут получить качественную медпомощь в любое время года прямо в своих деревнях и сёлах. В ФАПах есть не только всё необходимое для оказания первой помощи, внутри установлены аппараты УЗИ и ЭКГ, а также приборы, стабилизирующие уровень глюкозы и холестерина в крови. В передвижных акушерских пунктах появилось гинекологическое кресло и особая территория для гигиенических процедур.

Транспорт оснащён всех необходимым для оказания первой медпомощи.Фото: Дарья ХВАТКОВА

КОНКРЕТНО

Благодаря договорённостям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регион поступит одна из самых крупных партий транспорта для медобслуживания. Предполагается, что между районами распределят 40 карет скорой помощи.

Вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова осмотрела новые ФАПы.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU