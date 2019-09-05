Михаил Ведерников обсудил с Александром Барановым вопросы социально-экономического развития Пушкиногорского района

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-05T13:31:38+03:00

Губернатор проверил, как выполняются данные поручения, проводятся ремонты учреждений сферы образования и ведутся большие дорожные работы

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Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в администрации региона, встреча губернатора Псковской области Михаил Ведерникова с главой Пушкингорского района состоялась в рамках рабочего визита.

Александр Баранов рассказал, как выполняются данные поручения и проводятся ремонты учреждений сферы образования и ведутся большие дорожные работы. Обсудили на встрече наиболее острые для муниципалитета вопросы: необходимость отремонтировать крышу Пушкиногорской школы и провести реконструкцию очистных сооружений канализации. Вице-губернатор Василий Осипов получил поручение подготовить предложения по включению объектов в бюджет на следующий год.

Глава региона осмотрел подготовленное для новой детской площадки основание, на котором установят игровое оборудование и положат мягкое резиновое покрытие.

В завершении встречи губернатор передал главному врачу Пушкиногорской межрайонной больницы Леониду Солонухину ключи от нового передвижного фельдшерско-акушерского пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU