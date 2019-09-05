Памятник Ленину в Пскове сносить не будут

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-05T16:11:45+03:00

К 2020 году его очистят, а территорию вокруг благоустроят

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В середине августа на сайт губернатора Псковской области поступило обращение от псковича: мужчина негодовал о витающем в воздухе вопросе о сносе памятника Ленину. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального ответа председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Натальи Тихомировой на сайте «Ведерников.рф», памятник планируется очистить и отремонтировать.

- Сносить памятник Ленину нельзя! – после аргументированного обращения заключает пскович.

Как следует из ответа Натальи Тихомировой, еще в июле 2019 года комитет осмотрел памятник на площади Ленина и установил необходимые мероприятия для его восстановления: очистка скульптуры от загрязнений, ремонт гранитных постаментов и благоустройство территории вокруг памятника.

- В адрес администрации города Пскова комитетом направлено письмо о необходимости выполнения указанных работ до конца марта 2020 года, - заверила председатель комитета по охране объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU