Памятник Ленину в Пскове сносить не будут
В середине августа на сайт губернатора Псковской области поступило обращение от псковича: мужчина негодовал о витающем в воздухе вопросе о сносе памятника Ленину. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального ответа председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Натальи Тихомировой на сайте «Ведерников.рф», памятник планируется очистить и отремонтировать.
- Сносить памятник Ленину нельзя! – после аргументированного обращения заключает пскович.
Как следует из ответа Натальи Тихомировой, еще в июле 2019 года комитет осмотрел памятник на площади Ленина и установил необходимые мероприятия для его восстановления: очистка скульптуры от загрязнений, ремонт гранитных постаментов и благоустройство территории вокруг памятника.
- В адрес администрации города Пскова комитетом направлено письмо о необходимости выполнения указанных работ до конца марта 2020 года, - заверила председатель комитета по охране объектов культурного наследия.
ИСТОЧНИК KP.RU