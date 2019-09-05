2019-09-05T16:32:26+03:00
Экономика

Псковский Горводоканал будет перечислять часть доходов в бюджет города

Предприятие возобновит отчисления, которые прервались из-за кредитных обязательств
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Псковский Горводоканал будет деньги в городскую копилку.Псковский Горводоканал будет деньги в городскую копилку.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Псковский Горводоканал вновь будет перечислять часть доходов в бюджет города. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, подобную инициативу одобрили 5 сентября на внеочередной сессии Псковской городской Думы.

До этого решения муниципальное предприятие «Горводоканал» направлял прибыль на погашение долгов перед банком реконструкции и развития. Предприятие из Европы одолжило денег на постройку подземного водозабора в областном центре.

Однако благодаря решению главы Псковской области, принятому в начале 2019 года, «Горводоканал» смог погасить кредит досрочно. Это стало возможным в связи с поступлением в бюджет Псковской области 998 миллионов из резервного фонда страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковская областная филармония отпразднует 75-летие грандиозным концертом
Псковский симфонический оркестр принял новых музыкантов и дирижера
В Псковской области истребили свыше 30 кустов дикорастущей конопли
В Новосокольническом районе появится молочная ферма почти на 2 тысячи коров
Михаил Ведерников поставил Бежаницы в пример другим районам Псковской области
Сквер псковских десантников в Бежаницах продолжат благоустраивать благодаря содействию главы региона
Памятник Ленину в Пскове сносить не будут
Михаил Ведерников обсудил с Александром Барановым вопросы социально-экономического развития Пушкиногорского района
Пять новых ФАПов поступят в районы Псковской области
Великолучанин хотел украсть видеорегистратор, но не смог открыть авто
Центр образования «Подросток» в Пскове продолжит работу
Мужчина из Себежа убил сожительницу за отказ дать денег на алкоголь
Трехлетняя малышка из Пскова Кира Дегтярева едет на реабилитацию
Общественная палата России попросит у президента увеличить бюджет Псковской области
Банк «Открытие» и администрация Приморского края договорились о сотрудничестве
Дело мотоциклиста, сбившего девочку на проспекте Энтузиастов в Пскове, направлено в суд
В Пскове стартовал демонтаж гаражей
Банк «Открытие» поможет Амурской области развивать финансовые технологии и социальные проекты
В Пскове пройдет кастинг актеров на главные роли в фильм о молодежи
Пьяный автолюбитель из Великих Лук и его приятели пытались задушить инспектора ДПС
Банк «Открытие» примет участие в реализации социально-экономических проектов Кемеровской области