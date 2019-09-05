Псковский Горводоканал будет перечислять часть доходов в бюджет города
Псковский Горводоканал вновь будет перечислять часть доходов в бюджет города. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, подобную инициативу одобрили 5 сентября на внеочередной сессии Псковской городской Думы.
До этого решения муниципальное предприятие «Горводоканал» направлял прибыль на погашение долгов перед банком реконструкции и развития. Предприятие из Европы одолжило денег на постройку подземного водозабора в областном центре.
Однако благодаря решению главы Псковской области, принятому в начале 2019 года, «Горводоканал» смог погасить кредит досрочно. Это стало возможным в связи с поступлением в бюджет Псковской области 998 миллионов из резервного фонда страны.
ИСТОЧНИК KP.RU