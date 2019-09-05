Псковский Горводоканал будет перечислять часть доходов в бюджет города

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-05T16:32:26+03:00

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Псковский Горводоканал вновь будет перечислять часть доходов в бюджет города. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, подобную инициативу одобрили 5 сентября на внеочередной сессии Псковской городской Думы.

До этого решения муниципальное предприятие «Горводоканал» направлял прибыль на погашение долгов перед банком реконструкции и развития. Предприятие из Европы одолжило денег на постройку подземного водозабора в областном центре.

Однако благодаря решению главы Псковской области, принятому в начале 2019 года, «Горводоканал» смог погасить кредит досрочно. Это стало возможным в связи с поступлением в бюджет Псковской области 998 миллионов из резервного фонда страны.

ИСТОЧНИК KP.RU