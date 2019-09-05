2019-09-05T16:54:32+03:00
Общество

Сквер псковских десантников в Бежаницах продолжат благоустраивать благодаря содействию главы региона

Там осушили часть территории и уложили брусчатку
Анна БЫСТРОВА
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К юбилею подвига 6-й роты в Бежаницах появится сквер в память о павших бойцах.К юбилею подвига 6-й роты в Бежаницах появится сквер в память о павших бойцах.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Сквер псковских десантников в Бежаницах продолжат благоустраивать благодаря содействию главы региона Михаила Ведерникова. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом губернатор заявил во время рабочего визита в муниципалитет 5 сентября.

Михаил Ведерников и руководитель района Сергей Михеев проинспектировали качество ремонтных работ на территории сквера. Они отметили, что там уже осушили часть территории, а также уложили брусчатку и установили скамейки. На реализацию проекта подрядчик уже получил 1,5 миллиона рублей. При поддержке администрации Псковской области, благоустройство сквера продолжится.

Глава района предложил поместить на обновлённых площадках памятные доски с именами павших героев, живших в Бежаницах. Михаил Ведерников поддержал инициативу и напомнил, что сквер планируют сдать к 20-летнему юбилею подвига 6-й роты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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